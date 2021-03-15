МОК рассматривает варианты замены гимна России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) находится в процессе поиска замены композиции для российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) отечественным атлетам запрещено использование национальной символики на чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря 2022 года.

«Этот вопрос все еще рассматривается и будет решен своевременно», — приводит сообщение пресс-службы МОК ТАСС.

В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с предложением заменить государственный гимн России на советскую песню «Катюша», написанную в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. Данное предложение позднее президент ОКР Станислав Поздняков направил в МОК. Однако позднее CAS запретил россиянам использовать «Катюшу» на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.