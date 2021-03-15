Бывший клуб обвиняемого в допинге футболиста Обухова готов сотрудничать с ФИФА

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался об инциденте с нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым, который в 2013 году защищал цвета черно-белых. 15 марта стало известно, что 29-летнему футболисту грозит наказание за нарушение антидопинговых правил, а Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила против него его дело. ФИФА утверждает, что допинг-проба Обухова, взятая как раз в период его выступления за «Торпедо», дала положительный результат на наличие в организме запрещенного к употреблению анаболического стероида метандиенона. Позднее бывший врач москвичей Владимир Аловский заявил, что футболист винит в произошедшем его.

«Врач работает в структуре клуба, в спортивной школе, но какое право я имею проводить какое-то расследование? У меня документов нет, официального запроса тоже — ни от ФИФА, ни от Российского футбольного союза. Аловский утверждает, что Обухов во всем обвиняет его? Наверное, испугался, начинает оправдываться и глупости говорить. Но никаких расследований не проведем, пока не будет бумаг. Захотят ФИФА или УЕФА чего-то — предоставим, хотя я не знаю, чего можно хотеть от нас», — цитирует президента черно-белых «Чемпионат».

Ранее готовность сотрудничать с ФИФА выразил сам Обухов, который подчеркнул, что сознательно запрещенных препаратов не принимал.