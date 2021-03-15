«Ростов» не будет бойкотировать матч против «Ротора»

«Ростов» не будет бойкотировать матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора», сообщает Sport24.

14 марта появилась информация, что ростовский клуб намерен пропустить встречу в знак протеста против судейских ошибок, допущенных Сергеем Лапочкиным в предыдущей встрече с «Химками». По мнению команды с берегов Дона, арбитр допустил три ошибки, которые повлияли на результат матча, завершившегося победой подмосковного клуба со счетом 1:0.

Встреча 23-го тура между «Ротором» и «Ростовом» пройдет в Волгограде 17 марта.

Ранее в «Роторе» отреагировали на информацию о возможном бойкоте матча «Ростовом».