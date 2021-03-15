Юрист назвал возможные сроки дисквалификации обвиненных в допинге футболистов

Спортивный юрист Артем Пацев назвал возможные сроки дисквалификации нарушивших антидопинговые правила футболистов.

«Только с 1 января 2021 года установлен ориентировочный срок, к которому нужно стремиться, — это шесть месяцев. Расследование случая, которое, как я понимаю, было восемь лет назад, может потребовать больше времени», — цитирует Пацева ТАСС.

Юрист отметил, что наказание зависит от того, какое нарушение инкриминируется спортсменам. Он добавил, что в худшем случае виновному в употреблении допинга может грозить пожизненная дисквалификация.

«Там есть десять разных составов нарушений, за каждое — свое наказание. Сейчас дело только о возможном нарушении, поэтому есть очень много разных вариантов. По большинству нарушений базовая санкция тогда была два года», — сказал Пацев.

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются защитник пермской «Звезды» Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

Ранее Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга.