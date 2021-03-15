Источник назвал имя обвиняемой в употреблении допинга российской футболистки

Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает вратаря Дарью Мещерякову в нарушении антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

15 марта стало известно, что ФИФА направила письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором утверждается, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление метандиенона.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что вторым игроком, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил, является защитник пермской «Звезды» Иван Князев.

Ранее бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов высказался об обвинениях в адрес Обухова.