СМИ: власти Тамбовской области отказываются от обязательств перед РФС

Власти Тамбовской области не планируют выделять средства на развитие футбола в регионе в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее председатель областного спорткомитета Михаил Белоусов в письме заверил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов футбольного клуба «Тамбов». Отмечается, что документ был согласован губернатором Тамбовской области Александром Никитиным.

«Потом сумма снизилась до 80 млн рублей, но и этих денег на данный момент нет. Все это происходит на фоне личных обещаний и гарантий, которые губернатор Тамбовской области давал в декабре руководству РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ)», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что вратарь Сергей Рыжиков решил уйти из «Тамбова».