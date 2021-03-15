Радулов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Даллас»
Антон Борисов
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Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте организации.
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась в серии буллитов победой гостей — 2:1. Российский нападающий реализовал победный буллит.
Первой звездой матча признан голкипер «Старз» Джейк Эттингер, отразивший 29 бросков. Вторым стал вратарь хозяев Йоонас Корписало. В его активе 34 сейва.
Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».