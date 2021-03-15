Буллит Гусева не помог «Нью-Джерси» одолеть «Айлендерс»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» оказался слабеее «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз и Брок Нельсон.
У проигравшей команды отличились Янне Куокканен и Егор Шарангович.
Победный буллит на счету Оливера Уальстрема.
Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.