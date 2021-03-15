Член президиума ФЛГР подвел итоги лыжного сезона
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин подвел итоги нынешнего сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, в новой истории наша команда показала один из лучших результатов.
«Радует, что многие из наших ребят находятся в топе, это говорит о хорошей скамейке запасных. Наши будут тянуться за лидерами. Это то, что есть у норвежцев.
Торжественной церемонии вручения орденов и медалей пока не намечается», — заявил функционер.
Ранее восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген объяснила, в чем причины столь явного доминирования Норвегии в лыжных гонках.