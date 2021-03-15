Тренер сборной России по лыжам остался доволен завершившимся сезоном
Вадим Балканов
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен итогом завершившегося международного сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«В этом сезоне удалось почти все: Александр Большунов выиграл чемпионат мира, стал победителем «Тур де Ски», выиграл общий зачет Кубка мира. Было много личных побед.
В предстоящем сезоне мы постараемся приблизить результаты мужской команды к результатам Большунова», — сказал Бородавко.
Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин подвел итоги нынешнего сезона.