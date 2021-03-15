«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

В очередном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в собственные ворота во втором тайме забил Крейг Доусон.

Этот успех позволил подопечным Оле-Гуннара Сульшера набрать 57 очков и закрепиться на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который превзошел его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.