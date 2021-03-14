«Это команда двух периодов». Президент Белоруссии оценил перспективы питерского СКА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на предмет перспектив СКА в Кубке Гагарина. Напомним, что в первом раунде плей-офф КХЛ питерские армейцы выбили из розыгрыша минское «Динамо» (4-1).

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит мнение Лукашенко «Беларусь сегодня».

В следующем раунде плей-офф «армейский» клуб сразится с московским «Динамо». Первые два матча противостояния пройдут в Санкт-Петербурге (18 и 20 марта), после чего серия переедет в Москву.

Ранее сообщалось, что голкипер клуба КХЛ назвал цирком судейство в матче плей-офф.