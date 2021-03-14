Логинов отказался комментировать провальное выступление в смешанной эстафете

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от общения с журналистами после провального выступления в смешанной эстафете на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Спортсмен не справился со стрельбой в «стойке» и ушел на два штрафных круга.

«Логинов подошел к Занину и сказал: «Дим, сейчас я ничего не могу сказать», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram.

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Логинов и Эдуард Латыпов, финишировала седьмой.

Ранее сообщалось, что победу в гонке одержала сборная Норвегии.