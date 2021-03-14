Логинов ушел на два штрафных круга в смешанной эстафете на этапе КМ

Российский биатлонист Александр Логинов ушел на два штрафных круга в смешанной эстафете на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Спортсмен бежал третий этап стойки. Он успешно отстрелял «лежку», однако на «стойке» допустил несколько промахов.

После штрафных кругов российская команда, в составе которой выступают Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Логинов и Эдуард Латыпов, находится на девятом месте.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских биатлонисток.