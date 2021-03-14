«Локомотив» отреагировал на избиение игрока юношеской команды

Московский «Локомотив» отреагировал на инцидент, произошедший в матче юношеской футбольной лиги — 2.

13 марта после встречи «Локомотив» — «Чертаново» игрок «железнодорожников» Максим Шнапцев подвергся нападению со стороны нескольких соперников. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что клуб совместно с правоохранительными органами изучают детали инцидента.

«Клуб намерен действовать в рамках законодательства Российской федерации и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка.

Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — говорится в заявлении, опубликованном на странице «Локомотива» в Instagram.

Ранее полиция подтвердила факт избиения футболиста «Локомотива».