Клопп усомнился в шансах Ван Дейка и Гомеса восстановиться к Евро-2020

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах защитников команды Вирджила Ван Дейка и Джо Гомеса набрать форму к чемпионату Европы 2020 года.

«Информация, которой я располагаю, говорит о том, что их участие в Евро маловероятно. Мы надеемся, что они смогут начать с нами предсезонку. Если они смогут тренироваться с нами, мы будем счастливы, но про Евро я не думал», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Нидерландец получил травму крестообразных связок 17 октябре в матче пятого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2). Гомес получил повреждение коленного сухожилия в ноябре 2020 года, находясь в расположении сборной Англии.

Ранее Клопп заявил, что не верит в победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.