Умер легендарный комментатор «Формулы-1» Мюррей Уокер

Известный британский комментатор «Формулы-1» Мюррей Уокер умер в возрасте 97 лет, сообщает The Independent.

Соболезнования в связи со смертью легендарного голоса британского телевидения выразила пресс-служба «Королевских гонок». Причина смерти журналиста не уточняются.

«Его страсть и любовь к спорту вдохновили миллионы фанатов по всему миру. Он навсегда останется частью нашей истории», — цитирует издание заявление «Формулы-1».

Первый Гран-при Уокер прокомментировал в 1949 году на «Би-би-си». Репортажи «Формулы-1» он начал вести с 1978 года. В 2001 году Уокер объявил о завершении карьеры комментатора.

Ранее сообщалось, что известный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет.