Футболист «Кристал Пэлас» объяснил отказ вставать на колено перед матчами

Футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха объяснил отказ вставать на колено перед матчами, передает The Telegraph.

Напомним, перед каждым матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты встают на одно колено в знак борьбы с расизмом.

«Я чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встаем мы на колено или нет, некоторые из нас по-прежнему получают оскорбления», — сказал Заха.



Ранее в АПЛ впервые проигнорировали церемонию преклонения колена.