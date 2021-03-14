Футболист «Кристал Пэлас» объяснил отказ вставать на колено перед матчами
Харитон Сергеев
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Футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха объяснил отказ вставать на колено перед матчами, передает The Telegraph.
Напомним, перед каждым матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты встают на одно колено в знак борьбы с расизмом.
«Я чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встаем мы на колено или нет, некоторые из нас по-прежнему получают оскорбления», — сказал Заха.
Ранее в АПЛ впервые проигнорировали церемонию преклонения колена.