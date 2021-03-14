«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ
Андрей Черников
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«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Джон Стоунс, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
АПЛ. 28-й тур
«Фулхэм» --«Манчестер Сити» — 0:3
Голы: 0:1 — Стоунс, 47; 0:2 — Жезус, 56; 0:3 — Агуэро, 60 (п).
Ранее в АПЛ впервые проигнорировали церемонию преклонения колена.