Гол Бучневича и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ки-Андре Миллер, Крис Крайдер, Райан Строум и Павел Бучневич.
Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой минувшего дня в НХЛ.