Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Французский спортсмен преодолел дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах за 28 минут 46,7 секунд.



Вторую строчку в итоговом протоколе занял Йоханнес Бе, отставший от победителя на восемь секунд.

Бронзовая награда досталась еще одному представителю Франции Эмильену Жаклену.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.