Биатлонистка Миронова отстала на круг в гонке преследования в Нове-Место

Тироль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Норвежская спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 13 секунд.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 37-е место.

Светлана Миронова, пришедшая к финишу 57-й, отстала от победительницы на круг, допустив на четырех огневых рубежах восемь промахов.

Начала же гонку Миронова 52-й.



Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.