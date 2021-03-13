Биатлонистка Миронова отстала на круг в гонке преследования в Нове-Место
Вадим Балканов
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Тироль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Норвежская спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 13 секунд.
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 37-е место.
Светлана Миронова, пришедшая к финишу 57-й, отстала от победительницы на круг, допустив на четырех огневых рубежах восемь промахов.
Начала же гонку Миронова 52-й.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.