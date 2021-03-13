«Ростов» обратился в судейский комитет РФС после матча с «Химками»

«Ростов» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) после матча 22-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, клуб обратил внимание на три момента, которые, по мнению «Ростова», повлияли на ход игры.

«1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника – чтобы заблокировать движение Тугарева

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду. Речь идёт о том, что Али Соу получил мяч от соперника – игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры – даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

3. На 75-й минуте в штрафной «Химок» Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развёрнут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота «Химок», а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью VAR», — заявили в пресс-службе «Ростова».

Ранее главный тренер команды Валерий Карпин высказался о спорном эпизоде в матче «Химки» — «Ростов».