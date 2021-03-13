Карпин высказался о спорном эпизоде в матче «Химки» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о спорном эпизоде, который произошел в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок».

Встреча, прошедшая в подмосковном городе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте нападающий гостей Али Соу забил мяч, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда.

«Как вы думаете, это когда-нибудь закончится, или лучше забить уже и расслабиться?!» — написал Карпин в Instagram.

Ранее жена Карпина возмутилась судейством в матче «Химки» — «Ростов».