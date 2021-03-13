Паралимпийский комитет России получил приглашение на Игры 2022 года

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация получила приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках», — цитирует Рожкова ТАСС.

Функционер заявил, что в состав российской делегации могут войти более 150 человек.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах.