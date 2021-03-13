РФС признал судейскую ошибку в матче «Химки» — «Ростов»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры ошибочно отменили гол «Ростова» в матче 22-го тура чемпионата страны против «Химок».

Встреча, прошедшая в подмосковном городе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте нападающий гостей Али Соу забил мяч, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда.

«Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК (экспертно-судейской комиссии), думаю, в ближайшее время получим заявление от «Ростова», но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен арбитр Сергей Лапочкин», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

По мнению функционера, причиной ошибки могла стать невысокая квалификация молодого судьи, который отвечал за VAR.

Ранее экс-судья Российской премьер-лиги (РПЛ) предположил, что арбитры специально принимают решения против «Ростова».