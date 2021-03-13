В Госдуме назвали странным решение CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использовать песню «Катюша» в качестве гимна российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке.

Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности», — цитирует Свищева ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая высказалась о запрете CAS.