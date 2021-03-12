Жена Карпина возмутилась судейством в матче «Химки» — «Ростов»

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья раскритиковала работу судейской бригады арбитров матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором желто-синие в гостях уступили «Химкам» (0:1). Главным рефери встречи был Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, который принял ряд решений, повлиявших на результат. В частности, в начале первого тайма судья назначил пенальти в ворота «Ростова», который реализовал нападающий «Химок» Резиуан Мирзов, а также отменил ответный гол форварда желто-синих Али Соу, у которого был зафиксирован спорный офсайд. Помимо этого, Лапочкин не увидел возможного нарушения в штрафной площади «Химок» на хавбеке «Ростова» Дмитрии Полозе.

«В эпизоде с голом Соу, на мой взгляд, офсайда не было. Уже вышло много компетентных статей. Даже люди из моего окружения, а вы понимаете, что это люди из профессии, очень удивились такому решению. Даже комментаторы были в замешательстве. В общем, я ни от кого еще не слышала, что офсайд имел место быть. Более того, там еще был спорный момент с Полозом. Так что вопросов сегодня много», — цитирует супругу Валерия Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) с требованием объяснить ряд спорных судейских решений, которые приняла бригада Лапочкина.