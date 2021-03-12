Гол Мирзова принес «Химкам» победу над «Ростовом»

«Химки» на своем поле одержали победу над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Резиуан Мирзов, который реализовал пенальти на 48-й минуте. В конце встречи у «Химок» за две желтые карточки был удален Александр Трошечкин.

Также у «Ростова» отметился Али Соу, но его гол после вмешательства VAR не был засчитан.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря победе «Химки» набрали 32 очка и поднялись на девятое место турнирной таблицы РПЛ, опередив «Краснодар». «Ростов» остался седьмым, в активе подопечных Валерия Карпина 34 очка.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Химки» (Химки) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0

Голы: 1:0 — Мирзов (пенальти) — 48

Удаления: Трошечкин — 90 / нет