Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал победу со счетом 5:3 над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, подопечные Ильи Воробьева выиграли серию (4-2) и вышли в следующую стадию плей-офф.

Во втором раунде Кубка Гагарина «магнитка» встретится с омским «Авангардом», который проводит домашние матчи в Балашихе. Помимо этой пары, за выход в финал Востока казанский «Ак Барс» поборется с уфимским «Салаватом Юлаевым».

На Западе московский ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а петербургский СКА проведет серию со столичным «Динамо».

Матчи следующей стадии плей-офф стартуют 17 марта.