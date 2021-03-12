Хавбек «Манчестер Сити» признан лучшим игроком месяца второй раз кряду

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем месяце немецкий футболист принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Для хавбека эта награда стала второй кряду.

Также на звание лучшего футболиста по итогам февраля претендовали защитник лондонского «Фулхэма» Йоаким Андерсен, полузащитник «Лестер Сити» Харви Барнс, защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, полузащитник столичного «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард, хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш и полузащитник «Лидс Юнайтед» Рафинья.

Ранее сообщалось, что гол Гюндогана помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон».