Самбистка Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями

Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше».

По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было.



«Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина.

Ранее Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера Александра Поветкина, жестко ответил британцу Диллиану Уайту.