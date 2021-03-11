Тринадцатилетняя ученица группы Мишина выполнила тройной аксель

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Тринадцатилетняя фигуристка Мария Дмитриева, которая занимается в группе Алексея Мишина, выполнила тройной аксель на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста.

Стоит отметить, что Дмитриева тренируется под руководством Татьяны Мишиной.

На городских соревнованиях спортсменка заняла третье место.

Ранее Илья Авербух порассуждал о возможном возвращении Алины Загитовой в спорт.