Тринадцатилетняя ученица группы Мишина выполнила тройной аксель
Андрей Черников
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Тринадцатилетняя фигуристка Мария Дмитриева, которая занимается в группе Алексея Мишина, выполнила тройной аксель на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста.
Стоит отметить, что Дмитриева тренируется под руководством Татьяны Мишиной.
На городских соревнованиях спортсменка заняла третье место.
Ранее Илья Авербух порассуждал о возможном возвращении Алины Загитовой в спорт.