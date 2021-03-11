«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в матче ЛЕ
Харитон Сергеев
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Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с итальянским «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе манкунианцев точным ударом отметился Амад Траоре. За «Милан» мяч забил Симон Кьер.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Лига Европы. 1/8 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1
Голы: 1:0 — Траоре, 50; 1:1 — Кьер, 90+2.
Ранее сообщалось о том, что Эдинсон Кавани хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Боку Хуниорс».