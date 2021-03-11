Тихонов призвал российских биатлонистов работать грузчиками

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о мужской спринтерской гонке, которая прошла 11 марта в рамках Кубка мира, передает Sport24.

Напомним, лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который занял 16 место.

Тихонов отметил, что у Карима Халили, Александра Логинов и Эдуарда Латыпова есть все, чтобы показывать результат.

«Я еще говорил про Елисеева, но там началось — готовлюсь отдельно, папа, супруга. Вот с них надо и спросить. Надо содрать с них три шкуры. Они должны работать грузчиками, зарабатывать деньги, как финка Мякяряйнен», — сказал Тихонов.

Ранее Тихонов жестко высказался о поведении норвежских лыжников.