Гранды итальянской Серии А заинтересованы в игроке «Рубина»

Футболистом казанского «Рубина» Хвичей Кварацхелией интересуются туринский «Ювентус» и «Милан», передает Tuttomercato.

Отмечается, что представители команд посетят матч сборной Грузии и Испании, чтобы посмотреть на игрока. Встреча пройдет 28 марта.

Также за хавбеком пристально следит дортмундская «Боруссия», которая планирует отправить официальный запрос по трансферу.



Ранее «Рубин» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом».