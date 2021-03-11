Рябинский жестко ответил будущему сопернику Поветкина
Андрей Черников
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Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера Александра Поветкина, жестко ответил британцу Диллиану Уайту, передает РИА «Новости».
Напомним, Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним. Спортсмены встречались в августе 2020 года. Тогда Поветкин одержал победу нокаутом.
«Как понимаю, тот глубокий нокаут не прошел бесследно, чувство страха засело в нем надолго. Уайту хочется посоветовать следить за собой, в частности, за своей подготовкой», — сказал Рябинский.