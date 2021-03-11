«Нам не хватало его»: одноклубник Панарина рад возвращению россиянина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен порадовался возвращению в команду российского нападающего Артемия Панарина. Российский хоккеист пропустил уже восемь матчей в регулярном чемпионате из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году.

«Он однозначный лидер. В раздевалке он всегда создает настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на льду, но также он очень многое дает коллективу вне льда. Он потрясающий одноклубник», — приводит слова Линдгрена русскоязычная версия сайта НХЛ.

Последний раз Панарин в официальном матче сыграл 20 февраля в матче с «Филадельфией Флайерз».

«Мы рады, что он снова с нами»: тренер Панарина прокомментировал его возвращение.