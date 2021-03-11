Дадонов забросил свою 100-ю шайбу в НХЛ

В матче чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» , завершившимся со счетом 7:1, единственный гол «Оттавы» на счету россиянина Евгения Дадонова.

Эта шайба для Дадонова сотой в чемпионатах НХЛ. В 309 матчах в лиге Дадонов набрал 213 (100+113) очков. Дадонов стал 42-м игроком из России, забросившим 100 шайб в регулярных чемпионатах лиги.

Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (714), второе место занимает Сергей Федоров (483), на третьей позиции Александр Могильный (473). Дадонов занимает 42-е место, вслед за ним расположился Николай Жердев (115).

В нынешнем чемпионате НХЛ на счету Дадонова 11 результативных очков (9+2).

Гол Дадонова не спас «Оттаву» от разгрома в матче с «Эдмонтоном».