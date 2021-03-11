Олимпийский комитет США признал вред от бойкота Олимпиады-80 в Москве

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сьюзан Лайонс заявила, что бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве был неэффективен.

Об этом функционер сказала во время телеконференции из Колорадо-Спрингс, комментирую возможный бойкот зимних Игр-2022 в Пекине.

«Мы уверены, что подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, в частности — в 1980 году. Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот лишь вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь ради того, чтобы получить возможность представлять свою страну», — заявила глава НОК США.

Ранее член палаты представителей Джон Кэтко призвал президента США Джо Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.