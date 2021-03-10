Губерниев прокомментировал решение Клебо отозвать апелляцию к Большунову

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию к россиянину Александру Большунову, передает «СЭ».

«Мне, чисто по-человечески, жаль Клебо. Я ему симпатизирую, но в той ситуации правила он нарушал. В данном случае люди просто включили голову и приняли решение не злить русского медведя», — сказал Губерниев.

Напомним, на финишной прямой марафонской гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

Ранее Губерниев заявил, что Клебо заслужил золото в марафоне.