Бах по-русски обратился к делегатам на сессии МОК
Андрей Черников
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-русски обратился к делегатам на сессии организации.
Напомним, 10 марта немец был переизбран на пост главы организации.
«Я хочу от всего сердца поблагодарить за потрясающую поддержку и доверие. Меня это глубоко тронуло. Я надеюсь, что могу рассчитывать на поддержку и преданность еще четыре года», — сказал Бах в своей речи, которая транслировалась на официальном канале МОК в YouTube.