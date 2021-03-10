Бах по-русски обратился к делегатам на сессии МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-русски обратился к делегатам на сессии организации.

Напомним, 10 марта немец был переизбран на пост главы организации.



«Я хочу от всего сердца поблагодарить за потрясающую поддержку и доверие. Меня это глубоко тронуло. Я надеюсь, что могу рассчитывать на поддержку и преданность еще четыре года», — сказал Бах в своей речи, которая транслировалась на официальном канале МОК в YouTube.

Ранее Томас Бах был переизбран на пост главы МОК.