В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе «Астаны» к Кутепову
Андрей Черников
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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали новость об интересе казахстанской «Астаны» к Илье Кутепову, передает Sport24.
«Футбольный клуб «Астана» не обращался к нам по поводу перехода Ильи Кутепова», — сказал Фетисов.
Напомним, защитник выступает за красно-белых с 2012 года.
Ранее «Спартак» иронично отреагировал на замедление работы Twitter.