В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе «Астаны» к Кутепову

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали новость об интересе казахстанской «Астаны» к Илье Кутепову, передает Sport24.

«Футбольный клуб «Астана» не обращался к нам по поводу перехода Ильи Кутепова», — сказал Фетисов.



Напомним, защитник выступает за красно-белых с 2012 года.

Ранее «Спартак» иронично отреагировал на замедление работы Twitter.