Стала известна бригада судей на матч «Динамо» — «Спартак»

Стала известна бригада судей на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и столичным «Спартаком», передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром станет Сергей Иванов. Ассистировать ему будут Дмитрий Сафьян и Дмитрий Жвакин. За VAR будет отвечать Сергей Карасев.



Встреча начнется 13 марта в 19.00 по московскому времени.

Ранее Андрей Тихонов предложил кандидатуру Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака».