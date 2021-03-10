Депутат Лебедев раскритиковал информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев раскритиковал информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию и Виталия Степановых, которые подали иск в ООН против России, передает Sport24.

Напомним, Степановы утверждают, что в России существует допинговая программа, нарушающая права человека.

Лебедев отметил, что Степановы хотят добиться очищения своих имен и лишний раз напакостить своей бывшей стране.

«Мы не знаем, по чьей указке они действуют и кто является кукловодом в этой истории. Возможно, они тупо зарабатывают деньги, выдавая порционно очередную грязь и ложь в адрес нашей страны», — добавил он.

Ранее Виталий Милонов сравнил информатора WADA Степанову с «известным одноразовым изделием».