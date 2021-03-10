Андрей Рублев без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Антон Борисов
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе.
Спортсмен должен был встретиться во втором круге с Ришаром Гаске, однако француз неожиданно снялся с соревнований.
В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичом и представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.
Теннисный турнир в Дохе завершится 13 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет почти $891 тыс.
Ранее сообщалось, что Рублев выиграл турнир АТР 500 в Роттердаме.