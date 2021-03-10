Экс-тренер ЦСКА Онопко сравнил Васина с Беккенбауэром

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался об игре защитника клуба Виктора Васина.

«Васин — защитник от бога с данными Франца Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени Виктор потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что после травм у футболиста упала скорость и ухудшилась координация.

По мнению Онопко, ошибки защитника в матчах связаны с неуверенностью.

«Стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, у Виктора проявляется именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА», — сказал экс-тренер армейцев.

В нынешнем сезоне Васин принял участие в 11 матчах, в которых он отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Васина Арсен Минасов оценил перспективы возвращения игрока в сборную России.