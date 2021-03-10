39 сейвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Коламбус»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча прошла в Коламбусе на арене «Нэшнуайд» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Патрик Хернквист, Оуэн Типпетт и Картер Верхаге.
У проигравшей команды отличились Майкл Дель Зотто и Оливер Бьоркстранд.
Ранее сообщалось, что в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».