«Вместе мы сила»: Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский лыжник Александр Большунов на своей официальной странице в Instagram обратился к болельщикам, выразив благодарность за поддержку и поздравления.

«Друзья, всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал Александр.

Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира по числу выигранных медалей. Всего на счету 24-летнего спортсмена четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

8 марта тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил, что Александр примет участие в финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Соревнования пройдут 13 и 14 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны призовые Большунова на ЧМ-2021.