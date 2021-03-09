«Вместе мы сила»: Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку
Антон Третяк
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Российский лыжник Александр Большунов на своей официальной странице в Instagram обратился к болельщикам, выразив благодарность за поддержку и поздравления.
«Друзья, всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал Александр.
Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира по числу выигранных медалей. Всего на счету 24-летнего спортсмена четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.
8 марта тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил, что Александр примет участие в финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Соревнования пройдут 13 и 14 марта.
Ранее сообщалось, что стали известны призовые Большунова на ЧМ-2021.