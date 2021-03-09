ЦСКА обыграл «Спартак» в четвертый раз подряд и вышел в следующий раунд плей-офф

В четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Спартака» единственную шайбу забросил Мартин Бакош на третьей минуте матча. Затем отличались только игроки ЦСКА: Антон Слепышев (27), Брендан Лайпсик (54) и Иван Телегин, который забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. ЦСКА стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

КХЛ. 1/4 финала - Запад. Четвертый матч

«Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: 1:0 - Бакош (Лехтеря) – 02:30 (5x4)

1:1 - Слепышев (Робинсон) – 26:56 (5x4)

1:2 - Лайпсик (Локтионов) – 53:08 (5x5)

1:3 – Телегин - 59:23 (пустые ворота)

Ранее сообщалось, что «Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча «Спартак» - ЦСКА.